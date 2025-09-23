il regio apre con la francesca da rimini di zandonai

Sarà la Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai l’opera che inaugurerà la stagione 2025-2026 di Opera e Balletto del teatro Regio di Torino venerdì10 ottobre alle ore 19. A dirigere sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio il capolavoro di Zandonai, creato per Torino in un nuovo allestimento di Andrea Bernard, sarà il maestro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

