Il Regio apre con la Francesca da Rimini di Zandonai
Sarà la Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai l’opera che inaugurerà la stagione 2025-2026 di Opera e Balletto del teatro Regio di Torino venerdì10 ottobre alle ore 19. A dirigere sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio il capolavoro di Zandonai, creato per Torino in un nuovo allestimento di Andrea Bernard, sarà il maestro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: regio - apre
Si apre con una sorpresa il campionato Giovanissimi regionali élite: il San Miniato sbanca il campo del Tau. Ecco tutti i risultati della prima giornata - facebook.com Vai su Facebook
La prima puntata di questa stagione di #DomenicaIn su @RaiUno si apre con un intervento di Giorgia Meloni che parla di cibo italiano: il palco di una delle trasmissioni più seguite sulla Tv pubblica usato per un comizio della leader del centrodestra proprio a r - X Vai su X
Francesca da Rimini di Zandonai apre la stagione del Teatro Regio con un nuovo allestimento e un cast internazionale; La stagione lirica del Teatro Regio di Torino si apre con Francesca da Rimini; Francesca da Rimini dà il via alla stagione del Regio di Torino.
La stagione lirica del Teatro Regio di Torino si apre con "Francesca da Rimini" - Un capolavoro lirico che intreccia letteratura e passione: sarà Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai a inaugurare la stagione 2025/2026 del Teatro Regio. Si legge su torinotoday.it
Regio Torino, Francesca da Rimini di Zandonai apre la stagione - Sarà Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai ad aprire, il 10 ottobre la Stagione d'Opera e di Balletto 2025/2026 del Teatro Regio: un titolo nato proprio al Regio nel 1914, che torna oggi in un ... ansa.it scrive