La sfida tra i migliori ristoranti cinesi di Milano si è conclusa ieri sera su TV8 con un verdetto che ha emozionato il pubblico: Ba Restaurant si è aggiudicato il titolo di ristorante con il “raviolo più Foodish di Milano” nel programma condotto da Joe Bastianich, affiancato dalla guest star Rosy Chin. La competizione tra le eccellenze della cucina cinese milanese. Foodish, il nuovo format televisivo che ricorda il celebre “4 ristoranti”, vede sfidarsi quattro locali per conquistare un premio di mille euro e soprattutto il prestigioso titolo. Nella puntata dedicata ai ravioli cinesi, Joe Bastianich e Rosy Chin hanno visitato i ristoranti cinesi di Milano: Dumpling Mywèi bar, Hua Cheng, Bon Wei e Ba Restaurant, in una caccia al tesoro gastronomica che ha attraversato la città. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il raviolo al wagyu che ha conquistato Milano: Ba Restaurant trionfa a Foodish

Ba Restaurant vince a Foodish su TV8: il raviolo al wagyu premiato da Joe Bastianich e Rosy Chin come 'più Foodish di Milano'; Antonio D’Angelo, il cuoco silenzioso che ha conquistato Giorgio Armani e Nobu Matsuhisa.

