Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa | I gol di Tenkorang? Non sono stupito
Dopo la leadership conquistata venerdì grazie all’inebriante successo casalingo contro il Perugia, il Ravenna sale stasera a Carpi (20.45, stadio Cabassi, arbitro Manedo Mazzoni di Prato, diretta tv a pagamento su Sky) per difendere il 1° posto, condiviso con l’Arezzo. Mister Marchionni deve rinunciare a Di Marco, infortunatosi al ginocchio nel corso del match contro il Perugia (prognosi non ancora comunicata), oltre a Corsinelli e Mandorlini. Le opzioni in mano al tecnico giallorosso sono almeno 3. Prima di tutto il modulo che, nelle ultime due uscite, è stato necessario cambiare in corso d’opera (dal 5-3-2 al 4-3-3) per organizzare la rimonta di Latina e anche quella col Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ravenna - carpi
LE AVVERSARIE. Ravenna, rinforzi top. Ascoli, Perugia e Carpi: quanti colpi
Serie C, alle 20.45 la sfida col Ravenna. Cassani: "Certe partite si preparano da sole». Carpi, che notte al Cabassi: c’è la capolista
Matchday 6 Streaming All matches here available on OneFootball, no free match on FIFA+ this week Tuesday: #Carpi - #Ravenna #Perugia - #Sambenedettese Wednesday: #Cosenza - #Giugliano #Salernitana - #AudaceCerignola #Trapani - #Catania T - X Vai su X
Il Carpi torna in campo sabato a San Benedetto del Tronto per la prima di tre gare in sette giorni che proseguiranno martedì al Cabassi col Ravenna e sabato 27 ad Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa: I gol di Tenkorang? Non sono stupito.
Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa: "I gol di Tenkorang? Non sono stupito" - Marchionni potrebbe avanzare Rrapaj, vista l’assenza di Di Marco. Segnala msn.com
Col vento in poppa ‘Go to Barcolana da Ravenna’. Aperte le iscrizioni - Trofeo Gruppo Hera, parte anche quest’anno da Marina la traversata, organizzata dal Circolo Velico Ravennate, collaterale alla grande regata triestina. Secondo msn.com