Dopo la leadership conquistata venerdì grazie all’inebriante successo casalingo contro il Perugia, il Ravenna sale stasera a Carpi (20.45, stadio Cabassi, arbitro Manedo Mazzoni di Prato, diretta tv a pagamento su Sky) per difendere il 1° posto, condiviso con l’Arezzo. Mister Marchionni deve rinunciare a Di Marco, infortunatosi al ginocchio nel corso del match contro il Perugia (prognosi non ancora comunicata), oltre a Corsinelli e Mandorlini. Le opzioni in mano al tecnico giallorosso sono almeno 3. Prima di tutto il modulo che, nelle ultime due uscite, è stato necessario cambiare in corso d’opera (dal 5-3-2 al 4-3-3) per organizzare la rimonta di Latina e anche quella col Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa: "I gol di Tenkorang? Non sono stupito"