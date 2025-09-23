Stagione 2024-2025: alla fine, il responso tanto atteso (e sperato) è arrivato, con la Libertas Livorno 1947 che è rimasta in Serie A2. La Elachem Vigevano retrocedeva così in Serie B, dopo l’esito di una “drammatica” gara-5, disputata sul campo neutro di La Spezia (85-77). Un epilogo sofferto, che tuttavia ha premiato il carattere di una squadra che non si è mai arresa, piazzando l’acuto finale. Nella parte conclusiva del torneo c’è stata maggiore efficacia, il tecnico Di Carlo ha imposto concretezza, tutti i giocatori (stranieri in testa) hanno ben reagito. La salvezza sembrava complicarsi dopo il 2-0 sofferto delle prime due sfide in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il racconto della scorsa stagione: una salvezza ottenuta con tanto cuore