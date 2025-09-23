Il Questore di Bologna | Mille persone hanno invaso l’autostrada ma abbiamo difeso la stazione

Bologna, 23 settembre 2025 – "Abbiamo ritenuto che farli salire sulla rampa della Tangenziale e scendere subito dopo potesse essere il male minore e io non mi pento assolutamente di questa scelta, anche se poi purtroppo c'è stata questa frangia, chiamiamola frangia perché era piuttosto numerosa, almeno 1.000 persone, che invece hanno scavalcato la Tangenziale e poi l'Autostrada, e si è fatto fatica in quel momento a disperderli", ha detto oggi il questore di Bologna, Antonio Sbordone, parlando con i cronisti per fare un bilancio della giornata di ieri. Un corteo di circa 30mila persone ha attraversato il centro di Bologna ieri, 22 settembre, in occasione dello sciopero generale indetto da Usb e i sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Questore di Bologna: “Mille persone hanno invaso l’autostrada, ma abbiamo difeso la stazione”

