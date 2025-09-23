Il punto stampa integrale della premier Meloni all' Assemblea dell' Onu a New York – Il video

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 Ecco il punto stampa integrale della premier Giorgia Meloni, a margine dell'Assemblea dell'Onu a New York. Tra i temi toccati la necessità di rinnovare l'Onu e la guerra a Gaza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: punto - stampa

Conferenza stampa Juric post Atalanta Juve: «Siamo stati competitivi fino a un certo punto, abbiamo giocato un’ottima gara. Per essere competitivi…»

Meloni alza gli occhi al cielo prima del punto stampa con i cronisti a Washington, l’immagine virale – Il video

Conferenza stampa Vieira: «Collettivamente la Juve è più forte dell’anno scorso, dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra che vuole vincere il campionato. Il nostro punto di forza…»

Il punto stampa integrale della premier Meloni all’Assemblea dell’Onu a New York; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Sciopero: ecco le fasce di garanzia; NATO, Giorgia Meloni: Target del 5% sostenibile.

punto stampa integrale premierIl punto stampa della premier Meloni all'Assemblea dell'Onu a New York - (Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 Ecco il punto stampa integrale della premier Giorgia Meloni, a margine dell'Assemblea dell'Onu a New York. Riporta msn.com

punto stampa integrale premierIl punto stampa integrale della premier Meloni all'Assemblea dell'Onu a New York - Ecco il punto stampa integrale della premier Giorgia Meloni, a margine dell'Assemblea dell'Onu a New York. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Punto Stampa Integrale Premier