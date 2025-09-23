Il punto Quando il confronto diventa essenziale Ognuno nelle proprie responsabilità

Tutto molto semplice, un gol dopo quattro minuti e il resto sembrava venire di conseguenza. Una partita assolata e serena si è trasformata, nei quindici minuti dell’intervallo, in qualcosa di inaspettato. I viola sull’uno a zero non sono riusciti nella ripresa a organizzare un contropiede (forse un paio), arretrando troppo la linea della palla. Si è lasciato il centrocampo al Como, senza trovare né la personalità né la rabbia agonistica né le gambe per tenere a propria volta sotto pressione i lariani. E così sono arrivati prima il pareggio di Kempf poi il gol partita nel finale di Addai che hanno spalancato la voragine degli interrogativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

