Il PSG sconfitto a Marsiglia guarda il Pallone d’Oro | scene surreali negli spogliatoi del Velodrome

Mentre il PSG cadeva a Marsiglia, nello spogliatoio i giocatori seguivano in diretta la vittoria di Dembélé al Pallone d’Oro: urla e applausi nonostante la sconfitta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Weah sconfitto alla prima col Marsiglia, l’ex Juve analizza: «Abbiamo iniziato male, dobbiamo metterci in discussione. Ci è mancata questa cosa»

Il PSG esce sconfitto 1 a 0 contro OM. Luis Enrique cambia le carte in tavola fin da subito con un inedito 352, ma non sarà serata di gloria a Marsiglia, rispetto alla cerimonia del pallone d'oro che si svolgeva a Parigi. La partita, rinviata per maltempo, ha visto i

Marsiglia ko a Lione: decide un autogol Nuovo passo falso per la squadra di De Zerbi, che cade 1-0, dopo aver giocato per oltre un'ora con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Egan-Riley, sul campo di un Lione in gran forma.

Il PSG sconfitto a Marsiglia guarda il Pallone d’Oro: scene surreali negli spogliatoi del Velodrome; Ligue 1: PSG sconfitto a Marsiglia |; Il Napoli non sbaglia e si porta da solo in testa alla classifica.

Ol. Marsiglia-Psg 1-0: video, gol e highlights - Prima sconfitta in campionato per il Psg che arriva al Velodrome contro il Marsiglia nella serata della cerimonia del Pallone d'Oro al Théâtre du Châtelet, che ha visto presenti Dembélé, Neves e Doué.