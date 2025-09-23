Il pronto soccorso di Manfredonia affidato al dott Carlo Palumbo La riorganizzazione del servizio
Nell'ottica del potenziamento del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Manfredonia, l'Asl Foggia ha conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa o al dottor Carlo Palumbo, già facente funzione. Presenti alla firma del contratto, avvenuta nella mattinata di oggi, il.
