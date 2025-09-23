Il pronipote di Byron visiterà anche il convento di Bagnacavallo
Robert James Byron, XIII Barone Byron, politico e avvocato britannico, discendente del poeta e scrittore romantico George Gordon Byron, sarà ospite a Bagnacavallo sabato al Convento di San Giovanni a Bagnacavallo. L’occasione del suo arrivo è legata alla visita al Museo Byron recentemente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il pronipote di Lord Byron in visita ai musei dedicati al grande poeta e al Risorgimento
