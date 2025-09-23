Il progetto Roma Under 23 prende forma | giallorossi pronti a seguire Juve Atalanta Milan e Inter

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è pronta a portare avanti il progetto squadra Under 23 da far giocare nel campionato di Serie C. L'annuncio dei giallorossi che seguirebbero così gli esempi di Juventus, Atalanta, Milan e Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: progetto - roma

Tumore al polmone, primo bilancio del progetto diagnosi precoce al 'San Camillo' di Roma

Roma, Ezio Sella: “Gasperini adatto al progetto. Serve costruire uno zoccolo duro”

Anche la Roma vuol rifondare il settore giovanile: avanza il progetto della Next Gen

Il progetto Roma Under 23 prende forma: giallorossi pronti a seguire Juve, Atalanta, Milan e Inter; Roma, i giallorossi vogliono l'Under 23. Pronti 15 milioni; Roma obiettivo Under 23: le date, i costi e i possibili stadi.

progetto roma under 23Il progetto Roma Under 23 prende forma: giallorossi pronti a seguire Juve, Atalanta, Milan e Inter - La Roma è pronta a portare avanti il progetto squadra Under 23 da far giocare nel campionato di Serie C. Scrive fanpage.it

progetto roma under 23Alberto De Rossi annuncia: "Valutiamo la nascita della Roma U23" - Il responsabile del settore giovanile giallorosso: "Vediamo che le altre squadre ne stanno traendo vantaggi, il progetto è in discussione. Secondo ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Progetto Roma Under 23