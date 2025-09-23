Il progetto Roma Under 23 prende forma | giallorossi pronti a seguire Juve Atalanta Milan e Inter
La Roma è pronta a portare avanti il progetto squadra Under 23 da far giocare nel campionato di Serie C. L'annuncio dei giallorossi che seguirebbero così gli esempi di Juventus, Atalanta, Milan e Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: progetto - roma
