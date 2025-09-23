Il progetto milanese che trasforma donne vittime di violenza in artigiane orafe

Si chiama ‘Casa e bottega’ ed è il nuovo progetto promosso da ‘Fondazione Donna a Milano’ con ‘Rubinia’, realtà orafa artigianale, con l’obiettivo di formare in questo ambito numerose donne in difficoltà.L'iniziativa permette alle donne partecipanti di raggiungere l’indipendenza economica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

