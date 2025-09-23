Il professore torna a digiunare per la pace Per 150 giorni frutta poi solo acqua per altri 40 giorni
Diego Zannoli, agricoltore, insegnante, ingegnere e studente in scienze dell'alimentazione e gastronomia, torna a digiunare per la pace. Lui che si definisce attivista per la pace, per la giustizia e per i diritti dei più deboli, a partire dal 22 settembre annuncia che mangerà solo frutta per 150. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Digiunare per chiedere il dono della pace - Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Per implorare da Dio il dono di una “pace disarmata e disarmante” che sani il nostro pianeta ferito “da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni ... Come scrive fides.org