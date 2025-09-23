il prof rotili riconfermato membro della pontificia commissione di archeologia sacra

Tempo di lettura: 2 minuti Il Club per l’UNESCO di Benevento è lieto di esprimere il proprio profondo compiacimento per la prestigiosa riconferma del suo illustre socio, il professor Marcello Rotili, a membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. La nomina, disposta da Sua Santità Leone XIV, rappresenta un significativo riconoscimento dell’inestimabile valore scientifico e dell’eccezionale autorevolezza del professore, figura di spicco nel panorama accademico e scientifico internazionale. Questa riconferma non è solo un onore per il professor Rotili, ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità del Club per l’UNESCO di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

