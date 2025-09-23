Tempo di lettura: 2 minuti “Traffico di stupefacenti, e scommesse – sia fisiche che online, comprese quelle clandestine – insieme ad altri canali di investimento, sono circuiti di criminalità che coinvolgono soprattutto i giovani ma tutti devono capire che lo Stato c’è e i fenomeni malavitosi vanno combattuti”. Così il Procuratore Capo della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, a margine del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso, alla presenza anche delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di fare un punto della situazione sulla sicurezza nella provincia da ogni profilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Procuratore: "La criminalità si espande con le bande giovanili"