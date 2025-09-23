Il procuratore Giannella in Commissione Antimafia | Clan non fanno differenza su voto di scambio

"Ho già manifestato la mia preoccupazione per un fenomeno che è molto antico nella città di Bari". Ad affermarlo è il procuratore aggiunto Francesco Giannella, coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Bari, nel seguito dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il procuratore Giannella in Commissione Antimafia: "Voti venduti per 20 euro ma nessuno denuncia"

