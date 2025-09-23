Il processo di Chiara Ferragni slitta a novembre e una donna di 70anni chiede risarcimento

Si è aperto oggi, 23 settembre, con l’udienza pre-dibattimentale a porte chiuse, il processo a Chiara Ferragni: un primo passaggio tecnico per la costituzione delle parti civili: le due associazioni, Casa del consumatore e Adicu, e di una signora che aveva acquistato il pandoro pensando di fare beneficenza. L’udienza è stata rinviata al 4 novembre, quando verrà comunicato se le parti civili saranno ammesse. Non è stata discussa la possibilità di scegliere riti alternativi. L’ipotesi più plausibile è che le parti trovino un accordo economico, per poi valutare se richiedere l’abbreviato. “Sapremo chi saranno i partecipanti a questo processo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il processo di Chiara Ferragni slitta a novembre e una donna di 70anni chiede risarcimento

Chiara Ferragni e il "Pandoro gate", via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà

"Il processo a Impagnatiello tra senso di impotenza e giustizia" intervista a Chiara Tramontano "avevo paura che il mondo potesse dimenticare Giulia".

Chiara Petrolini, la foto del figlio neonato morto mostrata al processo: lei esce dall'aula, il maresciallo scoppia in lacrime

Pandoro Gate, è cominciato il processo a Chiara Ferragni: cosa è accaduto in Tribunale - Chiara Ferragni era assente, è stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per Alessandra Balocco, deceduta poco tempo fa.

Chiara Ferragni a processo per il caso pandoro: due associazioni e una 76enne si costituiscono parti civili - Si è svolta oggi nel tribunale di Milano l'udienza predibattimentale nel processo per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni e due suoi collaboratori