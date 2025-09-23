Il primo miracolo del martire Kirk è la pace tra Trump e Musk

«Mi sei mancato». Quasi fossero due fidanzati che si reicontrano dopo un litigio che li ha allontanati, Donald Trump ed Elon Musk si sono ritrovati domenica allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, per i funerali di Charlie Kirk, l'attivista di estrema destra ucciso il 10 dicembre alla Ohio Valley University. L'occasione triste è servita a sancire la pace tra i due, sotto la cappa di concordia che si respirava in Arizona e nel nome di Kirk, che aveva suggerito al presidente il miliardario per inserirlo nell'amministrazione nei primi mesi e che poi, quando la spiccata personalità dei due li aveva spinti al divorzio, aveva cercato di giocare un ruolo da mediatore fra i due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

