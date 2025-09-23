Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica oggi, 23 Settembre 2025, si attesta a 0,1162 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 22 Settembre 2025, il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,1005 €kWh e un massimo di 0,1722 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino, mentre il picco massimo si è verificato alle ore 20:00, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle ore serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 23092025 0,1162 +0,0000 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0069 20092025 0,1065 -0,0095 19092025 0,1160 +0,0041 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0281 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0001 11092025 0,1158 -0,0051 10092025 0,1210 +0,0037 09092025 0,1173 -0,0037 08092025 0,1210 +0,0252 07092025 0,0959 +0,0010 06092025 0,0950 -0,0162 05092025 0,1111 -0,0021 04092025 0,1132 +0,0067 03092025 0,1066 -0,0043 02092025 0,1109 -0,0017 01092025 0,1126 +0,0234 31082025 0,0892 -0,0018 30082025 0,0910 +0,0009 29082025 0,0909 -0,0247 28082025 0,1156 -0,0066 27082025 0,1174 +0,0012 26082025 0,1162 -0,0010 25082025 0,1172 +0,0168 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,1097 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1167 Settembre 2024 0,1097 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

