Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consumato consente di valutare le offerte, scegliere il fornitore più conveniente e stimare con precisione la spesa mensile o annuale. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 23 Settembre 2025, le differenze tra mercato tutelato e libero e come queste si riflettono sulla bolletta delle famiglie. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc (dato riferito ad Agosto 2025, ultimo mese disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

