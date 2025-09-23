Il presidio dei centri sociali davanti al carcere minorile Beccaria

Intorno alle 18,30 di martedì 23 settembre un presidio si è formato davanti al carcere minorile Beccaria di Milano per reclamare la liberazione dei giovani arrestati lunedì per gli scontri alla stazione Centrale durante il corteo pro Gaza. Alcuni detenuti alle finestre hanno incendiato dei tessuti in loro sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidio dei centri sociali davanti al carcere minorile Beccaria

“Liberate i compagni”: la protesta dei centri sociali davanti al Beccaria dopo gli arresti per gli scontri alla Centrale; In 400 davanti al Beccaria: presidio (e corteo) per i 17enni fermati dopo gli scontri in Centrale; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri.

