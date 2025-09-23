Il presidio davanti al Beccaria per chiedere la scarcerazione delle due ragazze arrestate

Intorno alle 18,30 di martedì 23 settembre un presidio si è formato davanti al carcere minorile Beccaria di Milano per reclamare la liberazione delle due 17enni arrestate lunedì per gli scontri alla stazione Centrale durante il corteo pro Gaza. Alcuni detenuti alle finestre hanno incendiato dei tessuti in loro sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

