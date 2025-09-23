Il premier polacco Tusk | Abbatteremo aerei russi che violano spazio aereo Putin | Possiamo rispondere ad ogni minaccia
L'Occidente continua a provocare la Russia, e stavolta è il turno della Polonia Il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che Varsavia è pronta ad abbattere tutti gli aerei russi che violeranno lo spazio aereo del Paese. "Su questo non ci sono discussioni", ha aggiunto. Una vera e propria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Premier polacco Tusk: «Abbatteremo gli oggetti che violano il nostro spazio aereo» - Attacchi con droni hanno colpito la Crimea causando tre morti e sedici feriti, mentre un incendio è divampato in una sottostazione elettrica nel Krasnodar. Segnala ilsole24ore.com
Tusk, abbatteremo velivoli in chiare violazioni confini - Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk, sottolineando che Varsavia è "pronta a qualsiasi decisione volta ad abbattere oggetti ... Secondo msn.com