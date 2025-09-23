Il PPE si spacca e salva Ilaria Salis | ma la plenaria deciderà a ottobre

Roma, 23 sett – Con un voto sofferto e spaccature interne, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (JURI) ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità all’eurodeputata Ilaria Salis, avanzata dall’Ungheria. La decisione è arrivata per un solo voto di scarto: 13 a 12, decisivi – secondo fonti parlamentari – due franchi tiratori provenienti proprio dal Partito Popolare Europeo, che hanno così affossato la linea del relatore popolare Vazquez Lazara. Il voto si è tenuto a scrutinio segreto, dopo la richiesta dei Socialisti e Democratici. Ma la partita non è chiusa: sarà la plenaria di ottobre a pronunciarsi definitivamente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

