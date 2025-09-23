Il post della Lega dopo il voto sulla Salis | Un’altra bastonata

"Gli estremisti di sinistra l’hanno ridotto così. Ilaria Salis è tra i colpevoli, come sospettano gli Ungheresi?": l'account della Lega lo ha scritto su Instagram allegando la foto di Làszlò Dudog, ungherese picchiato il 10 febbraio del 2023 da un gruppo di antifascisti a Budapest. Oggi la Commissione europea ha respinto la revoca dell'immunità a Ilaria Salis. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega - Salvini Premier (@legaofficial). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il post della Lega dopo il voto sulla Salis: “Un’altra bastonata”

