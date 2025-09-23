Il piombo queer della Flotilla farebbe anche ridere se non pensate ad Hamas
Piombo nelle ali, dice il giornale maghrebino che ha dato la notizia. Piombo a sufficienza per colare a picco la Global Sumud Flotilla, la crociera è finita, verrebbe da riderci su. Verrebbe. Per l’incredibile nuovo testacoda dei pirati, dopo i saluti e baci di Greta. Stavolta il testacoda è ideologico e più grave: una delle punte avanzate dell’attivismo pro Pal è la comunità Lgbtq variamente organizzata; non è chiaro perché, ma avrà di certo a che fare con l’opposizione alla “forma estrema del capitalismo” che impone “l’eliminazione fisica di una popolazione considerata in eccesso”, come scrive il Manif. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il “piombo” queer della Flotilla farebbe anche ridere, se non pensate ad Hamas - Il contingente maghrebino abbandona la nave per la presenza di attivisti Lgbtq ed esplode la contraddizione: l’alleanza pro- Come scrive ilfoglio.it
Global Sumud Flotilla, Fittipaldi: “Israele farebbe un grosso errore se tramutasse le minacce contro gli attivisti in realtà” - Fittipaldi denuncia la tragedia palestinese e la mancanza di azione dell’Europa: “Di fronte a una pulizia etnica, le parole di Tajani sono il minimo. Scrive la7.it