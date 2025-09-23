Il piano Blair per Gaza
Un’autorità internazionale di transizione, un ruolo graduale per l’Autorità palestinese, una cornice Onu e una forza multinazionale di stabilizzazione. E’ questo il contenuto del piano elaborato da Tony Blair, sostenuto da Washington, di cui si discute oggi nelle capitali e che Matteo Renzi ha citato come esempio concreto di realismo politico. Il cosiddetto “piano Blair” nasce nei primi mesi della guerra tra Israele e Hamas e si propone come un progetto per il “day after”. Negli ultimi mesi è diventato anche uno strumento per cercare di avvicinare un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi. Con l’avallo di Donald Trump, Blair ha iniziato a lavorare con attori regionali e internazionali per disegnare una cornice che eviti il vuoto di potere nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
