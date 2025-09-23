Il percorso di Amadori | Uno sguardo al futuro Dobbiamo fare sistema per esaltare la food valley
Matteo Conti, direttore marketing strategico di Amadori, che occasione è per voi Agrofutura? "Si tratta di un’opportumità di confronto e dialogo tra imprese, istituzioni e università. Un momento di valorizzazione importante, per trasmettere quello che stiamo facendo e dare visibilità all’esperienza di filiera; oltre ovviamente ad ascoltare stimoli utili da altre aziende e istituzioni, così da definire le traiettorie di crescita sostenibilile. Come Amadori l’agribusiness, in tema di innovazione sostenibile, è al centro del pensiero del gruppo" Qual è il momento attuale del settore e in che direzione vanno le vostre innovazioni? "Il settore agroalimentare vive una pressione inflattiva molto alta e che non scopriamo di certo oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il percorso di Amadori: Uno sguardo al futuro. Dobbiamo fare sistema per esaltare la food valley
