Non accennano a sbiadirsi i colori arcobaleno che sabato pomeriggio hanno tinto il capoluogo di Pride, il primo di sempre ad essere organizzato in provincia, per di più con una risposta che ha sorpreso gli stessi organizzatori e in clima di sola festa, senza disordini di sorta, neppure da parte di chi, per mesi, è andato avanti sui social con una crociata a colpi post omofobi e offensivi. Stranamente il livore acceso non è sceso in strada, come invece hanno fatto i 1.600 che hanno cantato, ballato, ma anche preso la parola e ascoltato gli interventi che si sono succeduti in Garberia, dove è approdata la sfilata partita dal Policampus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Pd dopo il successo del Pride in città: "Il Comune ha perso una grande occasione"