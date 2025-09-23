Il Pd dopo il successo del Pride in città | Il Comune ha perso una grande occasione

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non accennano a sbiadirsi i colori arcobaleno che sabato pomeriggio hanno tinto il capoluogo di Pride, il primo di sempre ad essere organizzato in provincia, per di più con una risposta che ha sorpreso gli stessi organizzatori e in clima di sola festa, senza disordini di sorta, neppure da parte di chi, per mesi, è andato avanti sui social con una crociata a colpi post omofobi e offensivi. Stranamente il livore acceso non è sceso in strada, come invece hanno fatto i 1.600 che hanno cantato, ballato, ma anche preso la parola e ascoltato gli interventi che si sono succeduti in Garberia, dove è approdata la sfilata partita dal Policampus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il pd dopo il successo del pride in citt224 il comune ha perso una grande occasione

© Ilgiorno.it - Il Pd dopo il successo del Pride in città: "Il Comune ha perso una grande occasione"

In questa notizia si parla di: dopo - successo

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: cosa è successo davvero

Sinners punta agli Oscar dopo un successo al botteghino senza precedenti

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati dopo Uomini e Donne: cosa è successo

Il Pd dopo il successo del Pride in città: Il Comune ha perso una grande occasione; Dopo il Gay pride, a che ora è la manifestazione del Pd contro Putin e Khamenei?; In piazza ma non troppo. Delegazione Pd al corteo «no riarmo».

pd dopo successo prideIl Pd dopo il successo del Pride in città: "Il Comune ha perso una grande occasione" - Non accennano a sbiadirsi i colori arcobaleno che sabato pomeriggio hanno tinto il capoluogo di Pride, il primo ... Scrive ilgiorno.it

Dopo il Gay pride, a che ora è la manifestazione del Pd contro Putin e Khamenei? - Interrogandosi sull’entusiasmo dei nostri concittadini per l’astrologia, il terrapiattismo e le teorie del paleocontatto, Antonio Pascale osserva che “un oroscopo al giorno toglie da ... Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Dopo Successo Pride