Il Pd di Naro porta in Aula la Palestina | Serve un riconoscimento ufficiale
Il circolo del Partito democratico di Naro prende posizione sul conflitto in Medio Oriente e chiede al Consiglio comunale di esprimersi sul riconoscimento dello Stato di Palestina. L’iniziativa porta la firma del segretario locale, Stefano Schembri, che il 17 settembre ha protocollato un appello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
