Il Pd di Naro porta in Aula la Palestina | Serve un riconoscimento ufficiale

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circolo del Partito democratico di Naro prende posizione sul conflitto in Medio Oriente e chiede al Consiglio comunale di esprimersi sul riconoscimento dello Stato di Palestina. L’iniziativa porta la firma del segretario locale, Stefano Schembri, che il 17 settembre ha protocollato un appello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: naro - porta

Il Pd di Naro porta in Aula la Palestina: Serve un riconoscimento ufficiale.

Milano, Sala in Aula con l'appoggio del Pd: «Si riparte con il cambiamento». Oggi l'assessore Tancredi lascia, slitta la delibera sullo stadio - La delegazione del Pd milanese porta con sé il pacchetto di condizioni che vuole presentare al sindaco B eppe Sala per continuare al suo fianco. Segnala milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Naro Porta Aula