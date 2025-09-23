Il Pd come il campo largo | ormai i dem stanno insieme solo per le elezioni E lo dicono apertamente
I riformisti hanno deciso di partecipare alla Direzione Pd che, nei giorni della vigilia, li aveva fatti agitare al punto di annunciare il forfait: non aveva gradito la convocazione, dopo sette mesi dall’ultima, di una direzione a ridosso del voto e dunque necessariamente imbrigliata e priva di una reale possibilità di confronto. Alla prova dei fatti, invece, a vincere sono state le ragioni elettorali. Ma dalle loro stesse dichiarazioni emerge che la polvere è stata solo messa sotto il tappeto, non spazzata via. Di più, secondo rumors e voci interne, i riformisti si stanno già organizzando per uscire dal congelatore, senza Stefano Bonaccini che fino ai problemi di questi giorni ne è stato il leader: un primo evento dovrebbe essere a metà o fine ottobre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: campo - largo
Politica, nuove mosse al centro. Arriva la corrente pacifista: “Un aiuto al campo largo”
Campo largo in Toscana: spiragli del M5s su Giani, Conte: “Serve rinnovare”
Regionali, Vendola e la Puglia: “Le baruffe? Superate. Il campo largo è solido”
Regionali, Conte torna a tirare la volata a Fico: «Campo largo decisivo» - facebook.com Vai su Facebook
Fedelissimi, alleati e sponsor del candidato del campo largo in Campania Di Valentina Onori #22settembre - X Vai su X
Il Pd come il campo largo: ormai i dem stanno insieme solo per le elezioni. E lo dicono apertamente; Decaro tra Emiliano e Vendola: campo largo in Puglia in stallo; Folie à deux | Senza riformisti credibili, Francia e Italia restano ostaggio dei bipopulisti.
Pd cerca leader, regolamento di conti dopo le Regionali: sarà Schlein o (dulcis in fundo) Salis? - Pd cerca leader, regolamento di conti dopo le Regionali: sarà Schlein o (dulcis in fundo) Salis? Segnala blitzquotidiano.it
Il Pd scende in campo. Campagna a bassi costi : "Ecco le priorità per Prato" - Low cost senza i contributi dalle imprese come deciso dal segretario Biagioni "Tutti uniti, non è tempo di divisioni". lanazione.it scrive