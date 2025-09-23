Il Pd come il campo largo | ormai i dem stanno insieme solo per le elezioni E lo dicono apertamente

I riformisti hanno deciso di partecipare alla Direzione Pd che, nei giorni della vigilia, li aveva fatti agitare al punto di annunciare il forfait: non aveva gradito la convocazione, dopo sette mesi dall’ultima, di una direzione a ridosso del voto e dunque necessariamente imbrigliata e priva di una reale possibilità di confronto. Alla prova dei fatti, invece, a vincere sono state le ragioni elettorali. Ma dalle loro stesse dichiarazioni emerge che la polvere è stata solo messa sotto il tappeto, non spazzata via. Di più, secondo rumors e voci interne, i riformisti si stanno già organizzando per uscire dal congelatore, senza Stefano Bonaccini che fino ai problemi di questi giorni ne è stato il leader: un primo evento dovrebbe essere a metà o fine ottobre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

