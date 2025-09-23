Il Patrono a suon di cultura Mostre e musei aperti
Festa del patrono San Terenzio e festa della città con musei e mostre aperti per un viaggio tra arte, storia, contemporaneo e Rossini. In particolare ai Musei Civici, la tavola di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro che costituiva il coperchio del sarcofago del santo, in questo caso non più vestito da guerriero ma giovane in ricche vesti con un libro e la palma del martirio. Aperti al pubblico (ingresso gratuito) il Museo Diocesano e la chiesa del Nome di Dio. Porte aperte a Casa Rossini. Al Museo Nazionale Rossini ingresso gratuito per i residenti di Pesaro e comuni limitrofi; info Sistema Museo 0721 1922156. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
San Nicola sbarca per la prima volta in Fiera del Levante. La campionaria barese ha accolto in mattinata la statua del patrono in processione nel lungo corteo accompagnato dagli sbandieratori e dal suono dei tamburi. - facebook.com Vai su Facebook
Cultura: un weekend all’insegna dell’arte. Quante mostre e visite - Per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna dell’arte, la Direzione regionale Musei nazionali Toscana e i nuovi Musei autonomi del Ministero della Cultura offrono dal 15 al 17 un programma di ... Come scrive quotidiano.net