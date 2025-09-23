Festa del patrono San Terenzio e festa della città con musei e mostre aperti per un viaggio tra arte, storia, contemporaneo e Rossini. In particolare ai Musei Civici, la tavola di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro che costituiva il coperchio del sarcofago del santo, in questo caso non più vestito da guerriero ma giovane in ricche vesti con un libro e la palma del martirio. Aperti al pubblico (ingresso gratuito) il Museo Diocesano e la chiesa del Nome di Dio. Porte aperte a Casa Rossini. Al Museo Nazionale Rossini ingresso gratuito per i residenti di Pesaro e comuni limitrofi; info Sistema Museo 0721 1922156. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Patrono a suon di cultura. Mostre e musei aperti