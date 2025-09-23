Il Parlamento Ue conferma l' immunità per Ilaria Salis
La commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. I contrari sono stati 13 e i favorevoli 12. E' la prima tappa di una vicenda che vedrà la votazione finale in plenaria nella prima settimana di ottobre: lì si deciderà se avrà ancora diritto a godere dell'immunità parlamentare o meno. "Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello stato di diritto e delle garanzie democratiche", ha commentato la stessa Salis. La revoca dell'immunità era stata fortemente caldeggiata dal governo ungherese, visto che Salis rischia 11 anni di carcere per il procedimento che sta scontando in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di due neonazisti (fu liberata dopo la sua elezione al Parlamento europeo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
