Il parco del Faianello si rinnova. Operazione da 200mila euro.

Il Parco del Faianello a Casalecchio si rifà il look. Nuovo assetto anche per l’anfiteatro al centro di questo polmone verde che, nel quartiere San Biagio, è incastonato tra le case attorno all’ex Bourgeoise (ora Istituto Alberghiero Veronelli), i capannoni artigianali e commerciali di via Cimarosa e l’Autostrada del Sole. "I progetti sono a un buon punto e, appena licenziati, si potrà dare inizio ai lavori che termineranno nella primavera 2026: Spesa prevista: 200mila euro", ha annunciato Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio, dall’arena dell’anfiteatro a un centinaio di residenti della zona, accorso per conoscere il progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

