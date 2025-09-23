Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni future | Ettore ritrova sua sorella Greta

23 set 2025

Le emozioni non mancheranno in questa decime stagione Il Paradiso delle Signore. Tra gli eventi che promettono di tenere i fans con il fiato sospeso ci sarà quello che vedrà Ettore e Greta alleati. Lo stilista della Galleria Milano Moda non solo ritroverà sua sorella Greta, ma inizierà a collaborare con lei alla GMM. L’affiatamento dei Marchesi non tarderà a farsi notare, ma ben presto inizieremo anche a pensare che i due fratelli possano tramare qualcosa. Il Paradiso delle Signore: Ettore ritrova sua sorella Greta. Nel corso delle prossime puntate IPDS assisteremo a un ricongiungimento familiare: Ettore Marchesi ritroverà la sorella Greta, e condividerà con lei la carriera lavorativa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni future: Ettore ritrova sua sorella Greta

