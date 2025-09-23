Il paracetamolo in gravidanza causa l’autismo? Cosa dicono gli studi | il farmacologo Trifirò fa chiarezza
Dopo le dichiarazioni di Donald Trump sul presunto legame tra paracetamolo in gravidanza e autismo, il farmacologo Gianluca Trifirò fa il punto sulle evidenze scientifiche: “Nessuna nuova prova concreta indica un aumento del rischio di autismo nei bambini nati da donne che hanno assunto paracetamolo in gravidanza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: paracetamolo - gravidanza
