Il Palermo ci prova ma l' Udinese non perdona e vince 2-1 | rosanero eliminati dalla Coppa Italia

Prima sconfitta stagionale per il Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero vengono eliminati dalla Coppa Italia, battuti 2-1 dall’Udinese. Dopo diverse chances nella prima mezz’ora, soprattutto per Corona, a cinque minuti dalla fine del primo tempo è Zaniolo a sbloccare la gara con un bel mancino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Udinese 2-1 Palermo | Ecco gli ottavi ed ora si vola a Torino: il commento - La sfida tra Palermo e Udinese valida per i sedicesimi di finale è terminata. Scrive msn.com

Missione compiuta in Coppa, l'Udinese batte il Palermo 2 a 1 - I bianconeri, dopo un inizio gara difficoltoso, sistemano la pratica rosanero nei minuti finali del primo tempo. Come scrive udinetoday.it