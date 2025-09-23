Il padre di Elon Musk avrebbe abusato di 5 figli e figliastri dal 1993 Secondo l’inchiesta del Nyt sarebbe il motivo dell’allontanamento tra i due

«Mio padre ha fatto ogni cosa spregevole che possa venire in mente». Così nel 2017 il patron di Tesla Elon Musk aveva parlato del padre Errol in un’intervista. Nelle biografie, nei podcast e nelle ospitate a cui si presta, l’imprenditore sudafricano non ha mai parlato molto del padre. Quando lo ha fatto è stato per dire che tra loro non c’è più alcun contatto. E forse uno dei motivi è quello rivelato dal New York Times, in un’inchiesta nata da varie testimonianze che accusano il 79enne di aver molestato per anni almeno 5 dei suoi figli e figliastri. L’uomo è stato sposato con 3 donne, ma è sull’ultimo matrimonio che l’inchiesta si concentra di più. 🔗 Leggi su Open.online

