Il nuovo iPhone si rompe? Ogni anno la stessa storia virale ma siete voi che avete rotto

Ogni anno, all'uscita del nuovo Iphone, quindi a settembre, inizia sempre la stessa storia. "È fragile, guardate come si piega", proclama JerryRigEverything piegando l'iPhone 17 Pro (mamma mia che forza, che fragilità), lo taglia come un grissino, come la famosa pubblicità del tonno Rio Mare. Su Reddit intanto un utente giura che tutti i modelli in esposizione nel suo Apple Store hanno già graffi sul retro dove poggia il MagSafe: il telefono non è ancora tuo e sembra già usato, e Zack Nelson, con la calma dell'anatomo-patologo, nota che Apple non ha nemmeno smussato il bump della fotocamera (vabbè): scelta "cool" destinata a tormentare chiunque lo compri.

