Il nuovo direttore generale Tranchida va a colazione col personale degli ospedali dell' azienda Città della Salute

Cominciano domani mattina, mercoledì 24 settembre 2025, le ‘colazioni in reparto’ di Livio Tranchida, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Saranno un paio gli appuntamenti settimanali che vedranno Tranchida e il direttore sanitario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sanità, il ritorno di Lorenzo Angelone a Torino: Tranchida lo ha preteso, ecco quali sono i suoi piani e cosa cambierà - Dopo 13 mesi di assenza e dopo le inchieste giudiziarie, Lorenzo Angelone (non indagato) torna ai vertici di Città della Salute a Torino.

