Il nuovo direttore generale Tranchida va a colazione col personale degli ospedali dell' azienda Città della Salute

Cominciano domani mattina, mercoledì 24 settembre 2025, le ‘colazioni in reparto’ di Livio Tranchida, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Saranno un paio gli appuntamenti settimanali che vedranno Tranchida e il direttore sanitario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Colazioni in reparto: "caffè e biscotti" con i direttori della sanità torinese - Livio Tranchida inaugura visite settimanali per uno spuntino con personale e pazienti "Un caffè e biscotti" con il nuovo direttore della sanità torinese. Secondo msn.com

Sanità, il ritorno di Lorenzo Angelone a Torino: Tranchida lo ha preteso, ecco quali sono i suoi piani e cosa cambierà - Dopo 13 mesi di assenza e dopo le inchieste giudiziarie, Lorenzo Angelone (non indagato) torna ai vertici di Città della Salute a Torino. Da torino.corriere.it