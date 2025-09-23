Il nubifragio in Brianza | strade come fiumi automobilisti salvati e migliaia di famiglie senza elettricità

Quella di lunedì 22 settembre è stata una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del Comando di Monza. Dalla notte le forti piogge si sono abbattute sulla Brianza: già la mattina i primi importanti disagi – soprattutto nei Comuni di Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Meda – con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - brianza

Nubifragio e violente raffiche di vento in Brianza: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Nubifragio sulla Brianza, la conta dei danni

Nubifragio a Monza e Brianza: strade allagate e traffico in tilt

Il nubifragio in Brianza e quella maxi opera che (forse) lo avrebbe evitato https://ift.tt/ctQZEOK https://ift.tt/XvyVJIx - X Vai su X

Meteo: Alluvione in Brianza, la stazione di Meda si trasforma in una piscina, il video - facebook.com Vai su Facebook

Il nubifragio in Brianza: strade come fiumi, automobilisti salvati e migliaia di famiglie senza elettricità; Cabiate sommersa dall’acqua: case allagate, strade come fiumi in piena; La Brianza si sveglia sotto la pioggia: strade allagate, traffico in tilt e paura per il Lambro.

Monza e Brianza sott’acqua. Conseguenze maltempo: traffico bloccato, blackout e fiumi esondati - Il maltempo colpisce Monza e Brianza: strade allagate, treni sospesi e fiumi sorvegliati speciali. Riporta monza-news.it

Maltempo a Monza e Brianza: strade allagate, esondano il Tarò e il Seveso - Nel capoluogo brianzolo si segnalano rallentamenti soprattutto lungo le principali arterie, con traffico appesantito da pozzanghere e asfalto viscido. Scrive mbnews.it