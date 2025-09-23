Il Museo del Covo pronto a diventare realtà.

A fine agosto la giunta comunale aveva approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo del Museo della civiltà contadina e della Festa del Covo da realizzare a Campocavallo e in queste ore è stata pubblicata la gara d’appalto il cui valore complessivo è pari a 946mila e 218 euro. Ieri la sindaca Michela Glorio ha fatto un sopralluogo nell’area di via Saragat dove sorgerà e anche nella zona attigua dove verrà costruita la primaria. Quello di agosto è stato l’ultimo passaggio tecnico per quanto riguarda il Museo. Il progetto è stato inviato dagli uffici alla Stazione unica appaltante della Regione che ha provveduto appunto ad aprire l’appalto con procedura negoziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

