Il mondo della scuola per Gaza Poesie riflessioni approfondimenti | Qui si parla di diritti calpestati

Pistoia, 23 settembre 2025 – Anche il mondo della scuola si è mobilitato ieri per Gaza, e la provincia di Pistoia ha risposto all’appello: in diverse centinaia ieri mattina, tra insegnanti, studenti delle scuole di ogni grado, universitari e genitori hanno aderito allo sciopero generale proclamato dai Sindacati di base scuola (Usb) e si sono riversati in piazza Gavinana per partecipare al presidio con microfono aperto. Un’adesione consistente, se si considera che nelle stesse ore un’altra parte di manifestanti ha preferito partecipare al corteo di Calenzano. Tra i promotori del presidio il gruppo “Scuole pistoiesi per la Palestina“ e la Rete per il sostegno alla Global Sumud Flotilla, che stanno organizzando continue iniziative da mesi per mantenere viva l’attenzione su ciò che sta succedendo a Gaza e non lasciare passare giorno senza condannare il massacro di palestinesi, in gran parte bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

