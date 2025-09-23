Il mondo della scuola per Gaza Poesie riflessioni approfondimenti | Qui si parla di diritti calpestati
Pistoia, 23 settembre 2025 – Anche il mondo della scuola si è mobilitato ieri per Gaza, e la provincia di Pistoia ha risposto all’appello: in diverse centinaia ieri mattina, tra insegnanti, studenti delle scuole di ogni grado, universitari e genitori hanno aderito allo sciopero generale proclamato dai Sindacati di base scuola (Usb) e si sono riversati in piazza Gavinana per partecipare al presidio con microfono aperto. Un’adesione consistente, se si considera che nelle stesse ore un’altra parte di manifestanti ha preferito partecipare al corteo di Calenzano. Tra i promotori del presidio il gruppo “Scuole pistoiesi per la Palestina“ e la Rete per il sostegno alla Global Sumud Flotilla, che stanno organizzando continue iniziative da mesi per mantenere viva l’attenzione su ciò che sta succedendo a Gaza e non lasciare passare giorno senza condannare il massacro di palestinesi, in gran parte bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mondo - scuola
A scuola di talenti: intervista a Miss Mondo Italia
A Villa Fattorusso a Napoli evento per i 25 anni nel mondo della scuola di Mariella Cammisa: al via il progetto “Kidville”
Scuola, Matilde Mancini e Gianluca Santini nuovi ambasciatori di Livorno nel mondo
Anche a Velletri, il mondo della scuola sta alzando la voce. Massiccia l’adesione allo sciopero odierno, in tutti gli istituti veliterni, comprese diverse classi delle scuole medie. Un gruppo di docenti e membri della comunità educante del Liceo Landi ha deciso di - facebook.com Vai su Facebook
Nella prossima stagione ci occuperemo del mondo scuola. Se siete insegnanti, genitori oppure i vostri figli e figlie vogliono fornire informazioni utili, scriveteci a [email protected]. Ricordate sempre di indicarci un recapito telefonico a cui contattarvi. - X Vai su X
Il mondo della scuola per Gaza. Poesie, riflessioni, approfondimenti: “Qui si parla di diritti calpestati”; Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza; “Musica per Gaza”, il festival di Emergency unisce le voci contro le guerre.
Il mondo della scuola per Gaza. Poesie, riflessioni, approfondimenti: “Qui si parla di diritti calpestati” - “Occorre perseverare, non lasciarsi andare all’idea di impotenza ma continuare a tene ... Come scrive lanazione.it
"Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza", in volume di liriche la resilienza palestinese - È questo il senso più profondo delle trentadue liriche di 10 autori palestinesi raccolte nel volume "Il loro grido ... Riporta adnkronos.com