Il mio parrucchiere aveva bevuto del vino e mi tagliò i capelli cortissimi Rischiai di essere licenziata i produttori della serie non gradirono | parla Mariska Hargitay l’Olivia Benson di Law&Order

Per gli appassionati – tanti – della serie Law & Order: SVU, il volto di Mariska Hargitay è familiare. D’altronde, interpreta il personaggio di Olivia Benson da oltre 25 anni. Tutto è filato liscio, in questi anni? No, perché nella terza stagione l’attrice ha rischiato di essere licenziata. Hargitay si presentò sul set con un pixie cut che i produttori giudicarono troppo drastico. “ Il mio parrucchiere aveva bevuto un bicchiere di vino, avrei dovuto capirlo. Non so, forse pensava che sarei stata più aerodinamica quando correvo dietro ai criminali. Tagliammo cortissimo, molto più del previsto. Rischiai di essere licenziata”, ha raccontato Hargitay ad Allure Magazine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio parrucchiere aveva bevuto del vino e mi tagliò i capelli cortissimi. Rischiai di essere licenziata, i produttori della serie non gradirono”: parla Mariska Hargitay, l’Olivia Benson di Law&Order

