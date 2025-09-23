Il ministro Schillaci | Un nuovo equilibrio tra ospedali e territorio
Equilibrio tra ospedale e territorio. Fondi Pnrr per telemedicina e pronto soccorso. La visita del ministro della salute Orazio Schillaci ieri all’hotel Minerva ha acceso i riflettori sul futuro della sanità italiana, con un intervento che ha toccato i nodi più urgenti del sistema. Il convegno "La Sanità che vorremmo in Toscana" ha visto la partecipazione oltre che del Ministro della salute, di numerosi professionisti del settore: Andrea Rinnovati, medico chirurgo specializzato in chirurgia generale; Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo; Giancarlo Sassoli, presidente Calcit; Pier Luigi Rossi, governatore della Misericordia di Arezzo; Claudio Cullurà, segretario territoriale del sindacato Nursind. 🔗 Leggi su Lanazione.it
