Il Ministro Orazio Schillaci ospite alla conferenza di Arezzo | Elab presente per portare la voce del territorio

Arezzo, 23 settembre 2025 – Ieri ad Arezzo, in occasione della conferenza che ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l'associazione Elab era presente per testimoniare il proprio impegno costante sul territorio e contribuire al dibattito sui temi centrali per la comunità. L'intervento del Ministro ha toccato questioni di grande rilevanza nazionale e locale, aprendo un dialogo importante con istituzioni, operatori e associazioni. Elab, fedele alla propria missione di analisi e di risposta ai bisogni del territorio, ha accolto con interesse le parole del Ministro, sottolineando l'importanza di fare rete e rafforzare la collaborazione tra realtà locali e istituzioni nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
