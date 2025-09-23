Il Ministro Locatelli celebra la Giornata delle Lingue dei Segni | Comunicazione universale per la piena partecipazione sociale

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha voluto sottolineare l'importanza della ricorrenza internazionale attraverso un messaggio pubblicato sui social network, richiamando l'attenzione sull'accessibilità comunicativa come diritto fondamentale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministro Locatelli celebra la Giornata delle Lingue dei Segni: Comunicazione universale per la piena partecipazione sociale

