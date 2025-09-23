La squadra di Massimiliano Allegri, prossima avversaria del Napoli in Serie A, lancia un messaggio forte alla squadra di Antonio Conte Il Napoli, dopo la vittoria contro il Pisa di Alberto Gilardino per 3-2 nell’ultimo turno di campionato, è riuscito a prendersi la vetta solitaria della Serie A dopo quattro giornate. I partenopei, infatti, hanno accumulato due punti di vantaggio sulla Juventus e tre su Milan e Roma. Il Diavolo, impegnato questa sera in campo contro il Lecce, sarà il prossimo avversario degli azzurri. Il big match in programma domenica sera ore 20:45 a San Siro può essere già importante per le sorti finali del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Milan vince e convince in Coppa Italia, ma spunta un dato che preoccupa il Napoli: cosa è successo