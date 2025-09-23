Il Milan non si ferma Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti | si sbloccano Gimenez e Nkunku

A San Siro il Milan di Allegri supera senza problemi il Lecce: 3-0 firmato da Gimenez, Nkunku e Pulisic. Espulso Siebert dopo 18’. Rossoneri qualificati agli ottavi di Coppa Italia, dove affronteranno la Lazio di Sarri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Milan non si ferma, Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku.

