Il Milan di Allegri il MrWolf del calcio italiano
Il nuovo Milan di Max Allegri sembra diventato improvvisamente il Mr. Wolf del calcio italiano. Risolve i problemi che resistono dietro le luci dei primi 3 successi stagionali in campionato. Il più urgente dei quali resta l’affare Gimenez alle prese con un contenzioso (il gol), preoccupante visto che si tratta di un centravanti. Risolto a metà del primo tempo su trama molto elegante tra Rabiot e Bartesaghi, con cross chiuso col tallone, e primo sigillo di una serata senza affanni grazie a quell’avvio convincente del Milan e all’espulsione di Siebert che assottiglia lo spessore del Lecce. Risolto anche il quesito su Nkunku: timbra un palo, sbaglia un gol facile, ne firma uno invece in acrobazia più complicato e diverte lo stadio gonfiando il primo palloncino rosso della stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Milan-Lecce e il turnover ragionato: Allegri non vuole prendersi rischi eccessivi ? #milanpress - X Vai su X
Il Milan di Allegri sembra aver trovato la sua strada. La partita contro l’Udinese è stata super convincente per qualità e pulizia tecnica. Ma Riccardo Trevisani predice ‘halma’. #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
Allegri al Milan, l’IA si è arresa alla minestra riscaldata. E poi Napoli/Conte, Juventus/Tudor, Roma/Gasperini; Il Milan di Allegri, il Mr.Wolf del calcio italiano.
Il Milan di Allegri, il Mr.Wolf del calcio italiano - 0 al Lecce con i primi gol di Gimenez e Nkunku ... ilgiornale.it scrive
Il coraggio di esplorare nuovi orizzonti: il Milan si gode il nuovo Allegri - Massimiliano Allegri deve essersi sentito così quando, dopo lo stop, è tornato in ... Lo riporta milannews.it